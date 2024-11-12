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Производственный календарь: праздники и выходные 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Календарь праздничных и выходных дней в 2025 году утвержден. На Новый год россияне отдохнут 11 дней, а в мае — два раза по четыре дня.

Производственный календарь — это график рабочих, сокращенных, выходных и праздничных дней в течение календарного года. Его разрабатывает Министерство труда и утверждает правительство.

Стандартные «календарные» рабочие и выходные дни переносят туда-сюда. Это делают, чтобы увеличить свободное время, которое россияне смогут использовать более эффективно, объясняют в Минтруде.

В 2025 году сотрудников, которые работают по пятидневному графику, ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней.

Календарь праздников и выходных дней в 2025 году

Новогодние каникулы

Новогодние праздники начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся по 11 дней — по 8 января 2025 года. Нерабочие праздничные дни 4 и 5 января перенесут на май и декабрь.

Выходные в феврале

День защитника Отечества в 2025 году выпал на воскресенье. Выходные будут обычными, двухдневными — 22 и 23 февраля.

Выходные в марте

Международный женский день пришелся на субботу. Отдых будет только 7 и 8 марта.

Майские каникулы

Первые майские праздники, посвященные Дню Весны и Труда, продлятся с 1 по 4 мая. Рабочая пятница, 2 мая, стала выходным благодаря переносу 4 января.

День Победы тоже будут отмечать четыре дня — с 8 по 11 мая. Четверг 10 мая стал нерабочим за счет переноса с воскресенья 23 февраля.

Выходные в июне

День России 12 июня подарит летний мини-отпуск — с 12 по 15 июня. На рабочий четверг, 13 июня, перенесли 8 марта, который выпал на субботу.

Выходные в ноябре

День народного единства будут отмечать три дня — со 2 по 4 ноября. Субботу, 1 ноября, и понедельник, 3 ноября, решили поменять местами.

Новогодние праздники 2025-2026

Последняя рабочая неделя декабря будет состоять из двух дней. Среда, 31 декабря, стала выходным из-за переноса выходного с 5 января. Очередные новогодние каникулы продлятся по 8 января 2026 года.

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Жизнь #Общество #Рынок труда #Инфографика
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