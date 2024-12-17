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Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма
Фото: © @annasedokova

Бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве, по данным источников, он добровольно ушел из жизни.

Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в ночь на 17 декабря. Рядом лежал телефон, на заставке — номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить сообщили со ссылкой на источники «Известия» и ряд телеграм-каналов: Mash, 112, Baza.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим, она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Для баскетболиста это был второй брак, общих детей у них не было.

Об их разводе стало известно 9 декабря. Седокова говорила о завершении «очень сложных отношений».

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да, они есть», — писала она в соцсетях.

Тимма в 2010 году завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии, выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ. В России играл за «Зенит» и «Химки», в Евролиге — за «Басконию» и «Олимпиакос». в 2024 году он стал игроком испанского клуба «Обрадойро».

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