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Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Источник:
Sibnet.ru
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Парламент Южной Кореи повторно проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю, который на прошлой неделе предпринял попытку ввести в стране военное положение.

Подобную меру поддержали 204 из 300 членов Национального собрания. Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов, пишет Yonhap. В ходе первого голосования нужное количество голосов набрать не удалось.

Если Конституционный суд одобрит импичмент, то в стране будут назначены новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если же Конституционный суд не поддержит решение парламента, то глава государства будет восстановлен в должности.

12 декабря президент Южной Кореи выступил с обращением, в котором назвал введение военного положения «крайне выверенным политическим суждением», призванным «защитить нацию и нормализовать государственные дела».

После этого Национальное собрание приняло законопроекты о назначении специальных прокуроров для расследования возможных правонарушений со стороны главы государства и его супруги.

Юн Сок Ель 3 декабря выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «антигосударственных сил», которые выступают за нормализацию отношений с КНДР.

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