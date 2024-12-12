Кадыров сообщил об атаке дрона на спецполк полиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дрон атаковал
казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова.
«Сегодня в 00.55 (мск) в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
По его словам, четверо бойцов караула получили легкие
ранения, но «серьезно никто не пострадал».
Взорвавшийся в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил
стекла. Из-за упавших обломков возник небольшой пожар, который быстро потушили.
Серьезных повреждений здание не получило, уточнил Кадыров.
По его словам, подобные атаки только укрепляют «веру в
победу и желание поскорее расправиться с врагом». Он сообщил, что резерв из 84
тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чечни готов отправиться на
передовую «по первому приказу».