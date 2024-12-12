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Кадыров сообщил об атаке дрона на спецполк полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дрон атаковал казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова.

«Сегодня в 00.55 (мск) в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения, но «серьезно никто не пострадал».

Взорвавшийся в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Из-за упавших обломков возник небольшой пожар, который быстро потушили. Серьезных повреждений здание не получило, уточнил Кадыров.

По его словам, подобные атаки только укрепляют «веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом». Он сообщил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чечни готов отправиться на передовую «по первому приказу».

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