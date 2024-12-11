НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые доказали эффективность полыни против сибирского описторхоза

Источник:
Sibnet.ru
230 0

Новосибирские ученые доказали, что вещество, выделяемое из полыни, эффективно для лечения описторхоза — заболевания, особенно распространенного в Сибири, сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Описторхоз — болезнь, приводящая к тяжелым поражениям печени и поджелудочной железы. Ее вызывают паразиты, живущие в рыбе. В Западной Сибири наиболее крупный очаг этих гельминтов расположен в Обь-Иртышском бассейне.

Ученые испытали три различных производных артемизинина (вещества, выделяемое из полыни сладкой) на личинках и взрослых червях.

«По отдельным показателям они были даже лучше празиквантела, единственного лекарства, используемого для лечения описторхоза, но не всегда 100% эффективного и безопасного», — отметил младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Денис Пономарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченый выделил самую опасную рыбу в Оби

Артемизинины могут проявлять себя как антиоксиданты и гепатопротекторы, защищая печень и другие органы от последствий паразитарной инфекции. Поэтому исследователи намерены изучить потенциал повышения их эффективности и их сочетания с другими активными веществами, что может способствовать разработке новых медикаментов.

Артемизинин из полыни выделили китайские ученые и доказали его антималярийные свойства — это открытие в 2015 году было отмечено Нобелевской премией.

Еще по теме
Врачи перечислили симптомы и меры при вирусе Коксаки
Врач предупредил об опасности капель от насморка
Россияне стали больше тратить на здоровье
Россия выпустит новую вакцину от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

corrector

но когда Путин пошел защищать русских на запад - это ты не поддерживаешьА тут просто наглый захват...