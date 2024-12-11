Ученые доказали эффективность полыни против сибирского описторхоза

Новосибирские ученые доказали, что вещество, выделяемое из полыни, эффективно для лечения описторхоза — заболевания, особенно распространенного в Сибири, сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Описторхоз — болезнь, приводящая к тяжелым поражениям печени и поджелудочной железы. Ее вызывают паразиты, живущие в рыбе. В Западной Сибири наиболее крупный очаг этих гельминтов расположен в Обь-Иртышском бассейне.

Ученые испытали три различных производных артемизинина (вещества, выделяемое из полыни сладкой) на личинках и взрослых червях.

«По отдельным показателям они были даже лучше празиквантела, единственного лекарства, используемого для лечения описторхоза, но не всегда 100% эффективного и безопасного», — отметил младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Денис Пономарев.

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Артемизинины могут проявлять себя как антиоксиданты и гепатопротекторы, защищая печень и другие органы от последствий паразитарной инфекции. Поэтому исследователи намерены изучить потенциал повышения их эффективности и их сочетания с другими активными веществами, что может способствовать разработке новых медикаментов.

Артемизинин из полыни выделили китайские ученые и доказали его антималярийные свойства — это открытие в 2015 году было отмечено Нобелевской премией.