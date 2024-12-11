Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на «тюремное население» России.

«Мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого», — отметил Путин.

Президент призвал обратить особое внимание на условия содержания заключенных граждан, так как в этом направлении имеется «очень много проблем».

Путин также указал на заполненность следственных изоляторов (СИЗО).

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов в октябре 2023 называл численность «тюремного населения» России. По его словам, 10 лет назад «контингент в местах лишения свободы» достигал почти 700 тысяч человек, сейчас — порядка 266 тысяч.