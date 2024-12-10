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Гриб получил механическое тело и научился двигаться

Источник:
Sibnet.ru
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Съедобный гриб Pleurotus eryngii получил механическое тело и научился им управлять. Эксперимент провели инженеры из Корнеллского университета и Университета Флоренции.

Исследователи вырастили грибницу внутри электронных компонентов робота, чтобы он мог воспринимать изменения в своем окружении и реагировать на них, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Robotics.

Грибница реагировала на внешние стимулы электрическими импульсами, которые напоминали нейронные сигналы. В итоге гриб смог управлять сразу двумя роботами — мягким устройством с пятью конечностями и четырехколесной «машиной».

В перспективе подобные гибридные системы могут найти применение в сельском хозяйстве для точной доставки удобрений и пестицидов, в экологическом мониторинге для анализа загрязнений, а также в медицине.

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