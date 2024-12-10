Зарплаты московских курьеров подскочат до 300 тыс. рублей

Зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс. рублей в месяц на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук, рассказали участники рынка.

В Москве и Подмосковье открыто не менее 15 тысяч вакансий для курьеров на предновогодние заказы. Работодатели готова платить от 200 тысяч рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами обещают 360 тысяч за работу курьером на корпоративном автомобиле, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

«Ресурса на доставку всех отправлений в последние недели декабря не хватит у любой компании», — рассказал руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

До этого курьеры в России превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников». За период с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц.

К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и ИТ-специалистов.