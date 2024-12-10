Зарплаты московских курьеров подскочат до 300 тыс. рублей

Зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс.
рублей в месяц на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук, рассказали
участники рынка.
В Москве и Подмосковье открыто не менее 15 тысяч вакансий
для курьеров на предновогодние заказы. Работодатели готова платить от 200 тысяч
рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами обещают 360 тысяч за
работу курьером на корпоративном автомобиле, рассказали «Коммерсанту» участники
рынка.
«Ресурса на доставку всех отправлений в последние недели
декабря не хватит у любой компании», — рассказал руководитель департамента
логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.
До этого курьеры в России превзошли по зарплате врачей,
журналистов и «айтишников». За период с января по ноябрь средняя зарплата
курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц.
К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи
рублей), учителей (47 тысяч рублей) и ИТ-специалистов.