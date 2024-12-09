Асад получил убежище в России

Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, он покинул страну, после того как боевики вооруженной оппозиции вошли в столицу.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — сообщил ТАСС и РИА Новости источник в Кремле.

По словам собеседника агентств, лидеры вооруженной оппозиции гарантировали России безопасность военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

Члены оппозиционных вооруженных формирований в Сирии 27 ноября начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. В ночь на 8 декабря они вошли в Дамаск.

Асад покинул столицу на самолете. Появлялась информация, что воздушное судно было сбито. Российский МИД днем 8 декабря подтвердил, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию.

Экс-президенту Сирии 59 лет, он правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума.