Какое платье выбрать для «змеиной» новогодней ночи 2025

Выбор цвета наряда для встречи 2025-го Нового года практически не ограничен. Змея примет почти любые оттенки, но наиболее предпочтительными будут варианты зеленых и коричневых цветов.

Наступающим 2025 годом по восточному календарю будет править Зеленая Деревянная Змея. Это символ мудрости, проницательности, трансформации и обновления.

Если хочется ублажить хозяйку года, то встречать Новый год, год Змеи, можно в одежде ее цветов. Лучше всего подойдут зеленые, оливковые, хаки или изумрудные оттенки.

Это спокойные, глубокие цвета, которые хорошо сочетаются между собой. Также символ года не будет против следующих оттенков: красный, золотой, оранжевый, коричневый.

Зеленый и коричневый

Самое удачное сочетание цветов для новогодней вечеринки, да и для любых праздничных мероприятий — зеленый и коричневый. Это будет лучший выбор, как с позиции астрологии, так и трендов.

Поскольку Panton выбрал цветом года 2025 оттенок коричневого «Мокко мусс», именно этот теплый и нежный цвет можно взять на основу наряда, разбавив его оливковым или цветом ивовой зелени.

Составив наряд с оттенками коричневого и зеленого, можно точно угодить символу года Змее и одновременно пополнить гардероб одеждой трендовых цветов.

Образ для встречи 2025 года

Стилисты советуют не перегружать образ, выбирать платья из легких струящихся тканей, шелка и шифона. Также можно выбрать брючные костюмы, кроп-топы и юбки миди. Обладательницам идеальной фигуры лучше отдать предпочтение облегающим нарядам, подчеркивающим достоинства фигуры.

В год Змеи в качестве украшений нельзя выбирать дешевую бижутерию. Для дополнения образа лучше использовать элементы из благородных металлов, либо качественную, брендовую бижутерию.

Если новогодняя вечеринка проходит не в торжественном формате, то чтобы угодить Змее, можно выбрать одежду с капюшонами, например, толстовки или спортивные платья.

Девушкам также стоит обратить внимание на прическу. Подойдут хорошо уложенные распущенные волосы с вьющимися локонами или прическа с приглаженными волосами, залитыми блестящим лаком.