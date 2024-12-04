«Калашников» показал боевые мотоциклы. ФОТО

«Калашников» приступил к интенсивным испытаниям боевых электрических мотоциклов для нужд военных, сообщает пресс-служба концерна.

Модели уже продемонстрировали «быстрое передвижение, маневренность, легкость, относительную бесшумность, малозаметность, отсутствие свечения в тепловых приборах, возможность ухода от беспилотников и других средств поражения», говорится в сообщении.

Электрический мотоцикл «Калашников» Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Испытания перспективной техники ведутся в войсках, расположенных у границы зоны СВО. Существующие модели мотоциклов получают доработки под актуальные требования заказчиков.

В частности, ведется работа над концептом мотоцикла, который может быть оснащен гибридным двигателем, использующим два источника энергии — сгорание топлива и электричество.