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«Калашников» показал боевые мотоциклы. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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«Калашников» приступил к интенсивным испытаниям боевых электрических мотоциклов для нужд военных, сообщает пресс-служба концерна.

Модели уже продемонстрировали «быстрое передвижение, маневренность, легкость, относительную бесшумность, малозаметность, отсутствие свечения в тепловых приборах, возможность ухода от беспилотников и других средств поражения», говорится в сообщении.

Электрический мотоцикл «Калашников»
Электрический мотоцикл «Калашников»
Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Испытания перспективной техники ведутся в войсках, расположенных у границы зоны СВО. Существующие модели мотоциклов получают доработки под актуальные требования заказчиков.

В частности, ведется работа над концептом мотоцикла, который может быть оснащен гибридным двигателем, использующим два источника энергии — сгорание топлива и электричество.

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