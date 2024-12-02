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Минобороны РФ рассказало об отражении атак боевиков в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России в Сирии
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская боевая авиация помогает армии Сирии в борьбе с повстанцами, которые ведут наступление на севере страны, сообщил Центр по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС Минобороны России).

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», — рассказали в ЦПВС.

Там отметили, что авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США создает «опасные ситуации в небе Сирии», что в том числе «обостряет обстановку в воздушном пространстве» страны.

Наступление объединенных сил сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок началось ранним утром 27 ноября. 29 ноября повстанцы заявили, что вошли в Алеппо — второй по величине город в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что террористы понимают только «язык силы», поэтому именно силовыми методами Дамаск намерен «сокрушить и уничтожить» их независимо от того, кто их спонсирует.

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mosquito__2010

пытаются из грузии вторую украина состряпать.отлично представляю возможную реальность для грузии приготовленную...

Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой