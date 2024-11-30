Астролог перечислил периоды ретроградного Меркурия в 2025 году

Феномен ретроградного Меркурия в 2025 году проявится три раза, оказывая специфическое влияние на различные сферы жизни, сообщил астролог Павел Андреев.

Весенний ретроградный Меркурий пройдет с 15 марта по 7 апреля. Этот период может быть отмечен апатией и чувством бессмысленности происходящего. Ясные цели могут стать размытыми. Однако это время благоприятно для ухода за собой и проведения бьюти-процедур, написал Андреев в материале на сайте школы астрологии «Лаборатория Жизни».

Летний ретроградный Меркурий будет с 17 июля по 11 августа. Могут возникнуть конфликты и раздражительность, общение станет сложнее. Астролог рекомендует избегать новых дел и сосредоточиться на внутреннем равновесии.

Осенний ретроградный Меркурий — с 9 по 29 ноября. Возможны конфликты в коллективах из-за стремления к лидерству. Андреев посоветовал использовать это время для саморазвития и обучения, избегая крупных проектов.

После завершения периодов ретроградности ожидаются позитивные перемены в профессиональной сфере и в отношении к работе.

Ретроградный Меркурий — астрономический феномен, при котором планета кажется движущейся в обратном направлении. Ретроградность присуща многим планетам, но именно Меркурий, по мнению астрологов, активнее других влияет человека.