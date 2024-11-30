НАВЕРХ
#Предсказания #Зодиак #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика #Религия

Астролог перечислил периоды ретроградного Меркурия в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Феномен ретроградного Меркурия в 2025 году проявится три раза, оказывая специфическое влияние на различные сферы жизни, сообщил астролог Павел Андреев.

Весенний ретроградный Меркурий пройдет с 15 марта по 7 апреля. Этот период может быть отмечен апатией и чувством бессмысленности происходящего. Ясные цели могут стать размытыми. Однако это время благоприятно для ухода за собой и проведения бьюти-процедур, написал Андреев в материале на сайте школы астрологии «Лаборатория Жизни».

Летний ретроградный Меркурий будет с 17 июля по 11 августа. Могут возникнуть конфликты и раздражительность, общение станет сложнее. Астролог рекомендует избегать новых дел и сосредоточиться на внутреннем равновесии.

Осенний ретроградный Меркурий — с 9 по 29 ноября. Возможны конфликты в коллективах из-за стремления к лидерству. Андреев посоветовал использовать это время для саморазвития и обучения, избегая крупных проектов.

После завершения периодов ретроградности ожидаются позитивные перемены в профессиональной сфере и в отношении к работе.

Ретроградный Меркурий — астрономический феномен, при котором планета кажется движущейся в обратном направлении. Ретроградность присуща многим планетам, но именно Меркурий, по мнению астрологов, активнее других влияет человека.

Еще по теме
Чего ждать от ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля
Астролог назвала три знака Зодиака, которым повезет в феврале
Гороскоп здоровья для знаков Зодиака на 2024 год
Денежный гороскоп: каким знакам Зодиака повезет в 2024 году
смотреть все
Оракул #Зодиак
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Силуанов назвал курс доллара благоприятным для экспортеров
Киев выдвинул России условие для мирных переговоров
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям
Туристам предложили «военные туры» на Украину
Центробанк ужесточит выдачу микрозаймов
Американский эсминец-невидимка получит гиперзвуковое оружие
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

WIDESCREEN

Это специально для вас.Доставка прям до дома в ваш Киев.

GammiPluh

Ввести "миротворцев", а что они делать будут? встанут перед ВС РФ с оружием? так это не миротворцы, а...

jeryakob

верим. ну не будет же он врать

Asd10

И не говори. Все западные СМИ точно с ума сошли... Ты сам то как? Медкомиссию прошёл? В пехоту годен??