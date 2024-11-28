Мошенники активно взялись за схему обмана «перевод по ошибке»

Мошенники возродили ранее распространенную схему обмана «перевод по ошибке», сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Мошенники отправляют на банковский счет гражданина значительную сумму денег, а затем звонят с просьбой вернуть ее, но уже на другую карту, рассказала Лазарева «Известиям».

И, если, по ее словам, человек соглашается на требование аферистов, то он становится дропом — человеком, чьи банковские счета используются для вывода похищенных мошенническим путем средств.

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Невольному пособнику аферистов может поступить звонок от потерпевшего, который перевел деньги за дорогостоящий товар, но свою покупку не получил, отметила Лазарева.

«Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что возросло количество жалоб в ЦБ от россиян, которых отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов.

Эксперты подтверждают, что многие из них действительно могут пострадать по ошибке в связи с тем, что участилось использование мошеннических схем по вовлечению граждан втемную.