НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники активно взялись за схему обмана «перевод по ошибке»

Источник:
«Известия»
321 0

Мошенники возродили  ранее распространенную схему обмана «перевод по ошибке», сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.  

Мошенники отправляют на банковский счет гражданина значительную сумму денег, а затем звонят с просьбой вернуть ее, но уже на другую карту, рассказала Лазарева «Известиям».

И, если, по ее словам, человек соглашается на требование аферистов, то он становится дропом — человеком, чьи банковские счета используются для вывода похищенных мошенническим путем средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда отправил деньги  на чужую карту деньги

Невольному пособнику аферистов может поступить звонок от потерпевшего, который перевел деньги за дорогостоящий товар, но свою покупку не получил, отметила Лазарева.

«Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что возросло количество жалоб в ЦБ от россиян, которых  отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов.

Эксперты подтверждают, что многие из них действительно могут пострадать по ошибке в связи с тем, что участилось использование мошеннических схем по вовлечению граждан втемную.


Еще по теме
Пассажиры переполненного авто в Омской области оказались баранами
Оставивший девушку на растерзание свиньям мужчина надругался над ней
Нападение свиней на девушку переквалифицировали в жестокое убийство
Россиян предупредили о появлении мошенников у касс в магазинах
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
The Economist узнал о готовности ВСУ обменять территории на мир
МИД России пригрозил Японии жесткими мерами
Россия поставила Запад перед экзистенциальной дилеммой
МИД ответил на заявление НАТО о превентивных ударах по России
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tanatholog

А как дела у импортеров?У них спросили, как им такой курс?Цены полезут дальше на импорт.Местные почешут...

Denis CENTR

Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Удавиков

история на века, соболезнование родным и близким

Гаврило Принцип

Лавров заявил, что до мирных переговоров по Украине очень далеко.Пускай пока орешки пощёлкают.