Пассажиры переполненного авто в Омской области оказались баранами

Сотрудники ГАИ заметили на трассе в Омской области автомобиль Nissan с большим количеством пассажиров, оказалось, что большая часть из них — бараны, которых украли, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Переполненный автомобиль поймали на трассе Шербакуль — Азово. В салоне находились три человека и восемь баранов.

Полицейские выяснили, что мелкий рогатый скот был украден ночью из загона в деревне Северное. Баранов возвратили владельцам.

Двое мужчин из авто оказались серийными похитителями. В ноябре они утащили 42 барана в селах Максимовка и Изюмовка. Общий ущерб составил 593 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.