Назван самый дорогой новогодний салат

Самым дорогим салатом для новогоднего стола стал оливье, блюдо на четырех человек обойдется в 553 рубля. Продукты для этого салата за год подорожали на 8,5% стоимость подсчитали эксперты РИА Новости, использовавшие данные Росстата.

Оливье в расчетах состоит из 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и четырех яиц.

«Мимоза» на четырех человек подорожала на 10,5% — до 277 рублей, селедка под шубой — на 13,3%, до 261 рубля, «Столичный» — на 3,4%, до 257 рублей. Таким образом, самым дешевым праздничным салатом стал «Столичный».

Среди ингредиентов для салатов больше всего цена выросла на картофель — на 65% в годовом выражении. Курица для «Столичного» подорожала на 7%, рыбные консервы для «Мимозы» — на 8%, колбаса для оливье — на 7%, сельдь для селедки под шубой — на 14%.