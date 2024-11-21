Ученые ТГУ выявили влияние антенн 5G на мозг

Излучение от антенн 5G вызывает изменения в тканях головного мозга животных — об этом говорит проведенное учеными Томского государственного университета исследование.

По сообщению пресс-службы вуза, эксперимент проходил на крысах Вистар, реакции их организма схожи с человеческими. В течение пяти недель они находились в зоне действия антенны 5G, что соответствует четырем годам жизни человека.

«При подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — объявила результаты исследования ведущий научный сотрудник НИИ биологии и биофиики ТГУ Наталья Кривова.

При этом все параметры у животных, подвергшихся воздействию 5G антенны, не имели значительных отличий от показателей крыс из контрольной группы. Это значит, что животные не испытывали боли, страха или стресса.

Ученые не могут утверждать, какие именно будут последствия от влияния 5G: благоприятные или негативные. Есть предположение, что влияние вообще будет компенсироваться организмом.