НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые ТГУ выявили влияние антенн 5G на мозг

Источник:
Sibnet.ru
245 1
Лабораторные крысы в ТГУ
Фото: © ТГУ

Излучение от антенн 5G вызывает изменения в тканях головного мозга животных — об этом говорит проведенное учеными Томского государственного университета исследование.

По сообщению пресс-службы вуза, эксперимент проходил на крысах Вистар, реакции их организма схожи с человеческими. В течение пяти недель они находились в зоне действия антенны 5G, что соответствует четырем годам жизни человека.

«При подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — объявила результаты исследования ведущий научный сотрудник НИИ биологии и биофиики ТГУ Наталья Кривова.

При этом все параметры у животных, подвергшихся воздействию 5G антенны, не имели значительных отличий от показателей крыс из контрольной группы. Это значит, что животные не испытывали боли, страха или стресса.

Ученые не могут утверждать, какие именно будут последствия от влияния 5G: благоприятные или негативные. Есть предположение, что влияние вообще будет компенсироваться организмом.

Еще по теме
Институт русского языка назвал слово 2024 года
Почему время течет только вперед
Простой тест с наушниками выявит ранние признаки деменции
Морозоустойчивую смесь для укрепления дорог разработали в Новосибирске
смотреть все
Наука #Наука #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
29
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
27
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
27
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
26
ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек