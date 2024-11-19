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РЖД запустят новые туристические поезда

Источник:
Sibnet.ru
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РЖД запустят новые туристические поезда, которые будут курсировать между популярными туристическими городами в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба компании.

План РЖД по организации туристических перевозок на 2023–2024 годы включает в себя круглогодичные маршруты, фирменные туры выходного дня и большие круизные программы.

Круглогодичные туристические поезда внесены в график движения пассажирских поездов РЖД, который начнет действовать с 15 декабря 2024 года, сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.

В частности, запускаются туристические поезда «По Золотому кольцу» сообщением Москва — Иваново — Ярославль — Владимир — Муром — Москва. Также заработает маршрут «К горам и термам» (Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Хаджох — Краснодар — Ростов-на-Дону).

Одобрены маршруты «Выходные в Домбае» (Ростов-на-Дону — Краснодар — Черкесск — Краснодар — Ростов-на-Дону), «Жигулевские выходные» (Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва), «Владивостокские истории» (Хабаровск — Владивосток — Хабаровск).

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм
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