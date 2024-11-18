Вращающиеся барьеры впервые установили на российских дорогах

Вращающиеся барьеры для защиты водителей и авто, попавших в ДТП, впервые установили на российских дорогах, сообщает Минтранс в своем телеграм-канале.

Инновационным роликовым ограждением оснастили дорогу на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь», такие барьеры появились на съездах и виражах трассы, говорится в сообщении ведомства.

Барьер, состоящий из особых «бочонков», рассчитан на ущерб, эквивалентный удару автобуса весом 15 тонн. При столкновении подвижные элементы конструкции начинают вращаться, таким образом рассеивая энергию столкновения.

Разработчики ожидают, что появление таких барьеров на российских дорогах приведет к снижению количества ДТП с тяжелыми последствиями.