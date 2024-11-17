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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль призвал Киев прекратить отправлять людей на смерть

Источник:
Sibnet.ru
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Россия продолжает призывать киевский режим остановить отправку на смерть своих граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Уже много раз «Россия призывала киевский режим прекратить убивать русских людей у себя в стране и отправлять своих людей на смерть», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, США используют Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России.

«В настоящий момент Украина для них [США] является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом», — сказал Песков.

Песков пояснил, что под «объектом» он подразумевает Россию, которую США «пытаются сдерживать».

Тема: Военная операция на Украине
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