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Десять военных дезертировали из воинской части в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области, сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов во вторник.

«В течение 30 минут на такси выехали с территории р.п. Коченево. Преступления на территории района не совершались», — написал Антипов в телеграм-канале.

По его данным, четыре человека уже задержаны за пределами Коченевского района. В чате жителей Коченево сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие не вооружены.

Среди сбежавших были те, кто ранее уже оставлял самовольно воинские подразделения на территории России, сообщил источник NGS.ru. По его словам, шестеро поехали в Кемеровскую область.

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ЧП #Происшествия #Армия #Новосибирск
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