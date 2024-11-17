Российские ученые перечислили лучшие наполнители для пуховика

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали самые эффективные наполнители для зимней одежды.

При выборе зимней куртки важно обращать внимание на ткань и наполнитель. Нужно найти такие, что согреют в морозы и не дадут вспотеть в небольшой минус, приводит пресс-служба вуза слова доцента кафедры технологии полимерных материалов, кандидата технических наук Сергея Котельникова.

Ткани

Верхний слой современной одежды для холодного времени года обычно делают из полиэстера или нейлона.

Нейлон легче и мягче, долговечнее, а также способен отталкивать влагу и быстро сохнуть. Но у него ограниченная теплоизоляция и меньшая устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Полиэстер, напротив, хорошо сохраняет тепло, что делает его идеальным выбором для холодной погоды.

«Таким образом, первый материал лучше подходит для условий повышенной влажности и при занятиях активными видами спорта на открытом воздухе, а полиэстер — для морозов», — посоветовал Котельников.

Наполнители

В качестве наполнителей для пуховиков используют различные искусственные материалы — синтепон, изософт, холофайбер и синтетический пух.

Синтепон изготавливается из полиэфирных волокон, соединенных между собой. Это создает однородный утепляющий слой. Он дешевле аналогов, хорошо сохраняет тепло, легкий, устойчив к влаге и быстро сохнет. Но со временем сбивается в комки, из-за чего теряет способность удерживать тепло.

Изософт состоит из силиконизированных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легкий, не сбивается, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух.

Из натуральных утеплителей наилучшим считается птичий пух, например гагачий или лебяжий, за счет своей микроструктуры заключающей в себе большее количество воздуха.

Холлофайбер сделан из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла.

Синтетический пух — группа из нескольких видов утеплителей, имитирующих натуральные материалы.

Самыми «теплые» — изософт и синтетический пух. Последний был разработан для космических скафандров, чтобы согреть человека при морозе до минус 70 градусов. По теплосберегающим свойствам он превосходит даже натуральные аналоги, отметил Котельников.

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