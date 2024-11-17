НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российские ученые перечислили лучшие наполнители для пуховика

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Пуховик
Фото: © Sibnet.ru
Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали самые эффективные наполнители для зимней одежды.

При выборе зимней куртки важно обращать внимание на ткань и наполнитель. Нужно найти такие, что согреют в морозы и не дадут вспотеть в небольшой минус, приводит пресс-служба вуза слова доцента кафедры технологии полимерных материалов, кандидата технических наук Сергея Котельникова.

Ткани

Верхний слой современной одежды для холодного времени года обычно делают из полиэстера или нейлона.

Нейлон легче и мягче, долговечнее, а также способен отталкивать влагу и быстро сохнуть. Но у него ограниченная теплоизоляция и меньшая устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Полиэстер, напротив, хорошо сохраняет тепло, что делает его идеальным выбором для холодной погоды.

«Таким образом, первый материал лучше подходит для условий повышенной влажности и при занятиях активными видами спорта на открытом воздухе, а полиэстер — для морозов», — посоветовал Котельников.

Наполнители

В качестве наполнителей для пуховиков используют различные искусственные материалы — синтепон, изософт, холофайбер и синтетический пух.

Синтепон изготавливается из полиэфирных волокон, соединенных между собой. Это создает однородный утепляющий слой. Он дешевле аналогов, хорошо сохраняет тепло, легкий, устойчив к влаге и быстро сохнет. Но со временем сбивается в комки, из-за чего теряет способность удерживать тепло.

Изософт состоит из силиконизированных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легкий, не сбивается, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух.

Из натуральных утеплителей наилучшим считается птичий пух, например гагачий или лебяжий, за счет своей микроструктуры заключающей в себе большее количество воздуха.

Холлофайбер сделан из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла.

Синтетический пух — группа из нескольких видов утеплителей, имитирующих натуральные материалы.

Самыми «теплые» — изософт и синтетический пух. Последний был разработан для космических скафандров, чтобы согреть человека при морозе до минус 70 градусов. По теплосберегающим свойствам он превосходит даже натуральные аналоги, отметил Котельников.

Чем хороша одежда из мембраны в промозглую погоду


Еще по теме
Ночные морозы ударят в Западной Сибири
Гидрометцентр сообщил об ускоренном потеплении в России
Погода резко испортится в Западной Сибири
Гидрометцентр сообщил, что 85% территории России покрыто снегом
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Российские войска с боями вошли в город Курахово
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
64
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
57
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
48
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
36
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок