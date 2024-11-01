Чем хороша одежда из мембраны в промозглую погоду

Высокотехнологичная мембранная одежда может стать спасением в промозглую осеннюю погоду. Она способна защитить от ветра, дождя и мокрого снега, при этом оставаясь легкой и дышащей.

Еще сравнительно недавно одежда с мембраной использовалось только в спорте и туризме. Но сейчас благодаря своей функциональности она находит все большее распространение в повседневной жизни.

Мембрана — это тончайший материал, работающий в качестве барьера. Одежда с ней защищает владельца от внешних климатических воздействий и создает комфортные ощущения под ней. Она выполняет следующие функции:

защищает от ветра;

защищает от промокания;

«дышит» и отводит влагу.

Мембранная ткань – это слой синтетического материала, на одну сторону которого нанесена пленка мембраны. Она бывает трех основных типов:

два слоя — ткань плюс мембрана. Применятся в основном для утепленной одежды;

2,5 слоя — двухслойная ткань дополняется покрытием со стороны мембранной пленки. Используется для легкой спортивной и повседневной одежды.

Три слоя — ткань, мембрана и трикотажная сетка склеиваются вместе. Обладает меньшей гибкостью и используется в суровых условиях, например, альпинистами.

Основные параметры мембранной одежды — водостойкость и паропроницаемость. Они указываются на этикетке или в описании, где первое число — водостойкость, второе — паропроницаемость.

Водостойкой считается одежда с показателями не менее 5000 миллиметров водяного столба. Для повседневного ношения в условиях города можно ограничиться паропроницаемостью менее 10 000 gsm.