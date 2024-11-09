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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 ушла «на золото»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый перенос игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал невозможным, студия GSC Game World отправила шутер «на золото». Об этом студия сообщила в коротком тизере, опубликованном в соцсетях.

Отправка «на золото» означает, что мастер-диск с релизной версией отправляется в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции. Обычно это гарантирует неизменность сроков игрового релиза.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ожидается 20 ноября на ПК, Xbox Series X и S. Разработчики обещают основное сюжетное прохождение примерно на 40 часов, а также открытый мир площадью примерно 60 квадратных километров.

Первоначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти в апреле 2022 года, однако дату релиза неоднократно переносили.

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Игры #Экшены
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