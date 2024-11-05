Российский шутер PIONER анонсировал закрытый бета-тест

Студия GFA Games начала прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании многопользовательского шутера PIONER.

Геймерам необходимо оставить адрес своей электронной почты и ввести полученный код на сайте игры, после чего они должны получить приглашение. При этом официальная дата начала испытаний пока неизвестна.

PIONER был анонсирован российскими разработчиками в 2021 году, официальный релиз ожидается до конца 2024 года. Многопользовательский шутер выйдет на ПК, а также PlayStation 5 и Xbox Series.

Игра разрабатывается в стилистике S.T.A.L.K.E.R. и Metro, основной задачей геймеров станет выживание и исследование окружающего мира после глобальной катастрофы, полного опасностей в виде аномалий, монстров и вооруженных людей.