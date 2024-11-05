«Преступление и наказание»: за что разругали сериал

Сериал «Преступление и наказание» ждали миллионы зрителей, но после премьеры работа подверглась критике как со стороны любителей, так и рецензентов. Что не так с самой ожидаемой экранизацией?

«Преступление и наказание» — сериал «Кинопоиска», снятый режиссером Владимиром Мирзоевым («Внутри убийцы»). Это экранизация одноименного романа Федора Достоевского, где события перенесены в современный Петербург — именно так заявили создатели проекта.

Главные роли исполнили: Иван Янковский (Родион Раскольников), Борис Хвошнянский (Тень/Черт), Любовь Аксенова (Дуня), Тихон Жизневский (Разумихин), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Юлия Снигирь (Марфа Свидригайлова), Алена Михайлова (Соня Мармеладова) и другие.

Громкий старт

Изначально «Преступление и наказание» должно было выйти 26 октября. Затем премьеру переносили несколько раз. В итоге релиз на «Кинопоиске» состоялся в ночь с 3 на 4 ноября.

За первые сутки премьерную серию экранизации посмотрело больше 600 тысяч подписчиков онлайн-кинотеатра, установив рекорд для видеосервиса.

Тихон Жизневский (Разумихин ) и Любовь Аксенова (Дуня) Фото: © «Кинопоиск»

Но ожидание многих не оправдалось: сериал разочаровал зрителей, которые сообщили об этом в рецензиях — 75% отзывов оказались отрицательными, а рейтинг сериала составил всего 5,7.

Сейчас для просмотра доступны четыре серии, остальные должны выложить 30 ноября.

Что не так?

Зрители в отзывах пожаловались, что сценарий оказался просто «ужасным», а от первоисточника остались только имена главных героев.

Посмотревшие отметили, что большую часть хронометража зритель видит либо проституцию, либо «непонятные кривляния Янковского».

Также зрители высказались, что сериал не вызывает ничего, кроме недоумения и неприязни.

Иван Янковский (Раскольников) и Борис Хвошнянский (Тень) Фото: © «Кинопоиск»

Рецензенты тоже не скрыли раздражения от новинки. Например, критик Владислав Шуравин считает, что осовременивание романа в экранизации выглядит дешевым трюком.

«Единственное же, что оставляют после себя два эпизода "Преступления и наказания", — ощущение тотальной безвкусицы», — написал критик на сайте Film.ru.

Маленькие плюсы

Несмотря на откровенную критику, нашлись зрители, которым сериал пришелся по душе. В положительных рецензиях на «Кинопоиске» говорится, что попытка экранизировать не столько сюжет, сколько внутренние переживания героев, оказалась успешной.

Также некоторые увидели в «Преступлении и наказании» результат скрещивания Достоевского с «Твин Пиксом», будто Дэвид Линч приехал в безумный Петербург Достоевского.

Зрители, которые двойственно отнеслись к увиденному, также надеются, что первые серии экранизации — не показатель. Они ждут, что проект развернется и в итоге окажется ярким и впечатляющим.