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Психолог объяснил опасность квадробинга

Источник:
Sibnet.ru
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Квадробер
Фото: © Sibnet.ru

Увлечение квадробикой становится опасным, когда ребенок начинает нарушать личные границы других людей, также оно может показывать, что ребенку недостает внимания родителей, сообщил психолог Марк Бартон.

Бартон в видео на своем канале в VK Видео объяснил, что дети через игру познают себя, окружающий мир развивают мозговую деятельность через создание сценариев, объединяют интересы со сверстниками.

«В какой-то степени увлечение квадробикой мы не можем считать отклонением. Исключением можно считать моменты, когда это несет угрозу для психики, когда, увлекаясь квадробикой, ребенок начинает нарушать границы личного пространства других людей», — сказал Бартон.

Но ребенок может не только демонстрировать странное поведение (бросаться на людей, есть из собачьей миски и даже ходить в туалет, как это делает животное), он становится асоциальным, замыкается в себе.

Что не так с квадроберами

По словам психолога, если родители не общаются с детьми, не проводят с ними время качественно, то они испытывают дефицит внимания, и стараются привлечь внимание — в том числе и квадробикой, про которую старшие слышат страшные вещи.

Бартон добавил, что если ребенок видит, как родитель выражает много нежности к кошке или собаке, то может перенять поведение животного: например, ластиться к взрослому. Это значит, что ему не хватает тактильности и любви.

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Жизнь #Общество #Здоровье #Психо
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