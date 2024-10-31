День народного единства — государственный праздник, а значит, выходной. Что Россия отмечает 4 ноября как отдыхаем в 2024 году.

День народного единства учрежден в 2004 году, но до сих пор считается молодым праздником. По неофициальной версии, 4 ноября стало альтернативой 7 ноября — Дня Великой Октябрьской революции. Россияне привыкли к ноябрьскому празднику, просто отменить вместе с коммунизмом его было нельзя, поэтому и нашли близкую дату, важную для страны.

Как отдыхаем в День народного единства

Длинных выходных в ноябре 2024 года не будет, даже несмотря на то, что 4 ноября выпало на понедельник и ожидалось, что будем отдыхать три дня подряд. Суббота, 2 ноября стала рабочей, выходной с этого дня переносили на 30 апреля.

В итоге, после длинной рабочей недели (28 октября — 2 ноября) будем отдыхать два дня — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Затем будет короткая рабочая неделя со вторника по пятницу.

Чем отличаются 4 и 7 ноября

4 ноября. В День народного единства 4 ноября отмечают победу над поляками, захватившими Москву в 1612 году. Название праздника объясняется тем, что народное ополчение стало ярким примером того, как способны объединяться россияне для общей цели.

Начало XVII века в России называют Смутным временем. В 1598 после смерти царя Федора Иоанновича из рода Рюриковичей династия прервалась. В последующие годы государством правили Борис Годунов, самозванец Лжедмитрий I, Василий Шуйский и группа бояр. Неразберихой воспользовался польский король Сигизмунд III, оккупировавший Москву.

В начале ноября 1612 года по григорианскому календарю (конец октября по юлианскому календарю, по которому тогда жила Россия) народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с Казанской иконой Божией Матери штурмом взяло Китай-город, польское командование подписало капитуляцию. Хронологически именно 4 ноября значимых событий в Москве не произошло.

В 1613 году царем был избран Михаил Федорович из династии Романовых. В 1649 году его сын Алексей Михайлович в память об избавлении Москвы и России от поляков распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий.

Как церковно-государственный праздник день Казанской иконы Божией Матери сохранялся до установления Советской власти. В XX и XXI веках дню 22 октября соответствует в григорианском календаре 4 ноября.

7 ноября. В Советской России и СССР 7 ноября (25 октября по старому стилю) отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В этот день в Петрограде произошло вооруженное восстание, был взят Зимний дворец, арестовано Временное правительство и объявлена власть Советов.

С 1927 года праздник отмечался два дня — 7 и 8 ноября. В 1991 году после августовского путча, роспуска КПСС и отказа от коммунизма официальных мероприятий по случаю годовщины Октября не проводилось. С 1992 в России 8 ноября стал рабочим днем, 7 ноября продолжали праздновать.

Более половины населения страны (58%) считают, что в России есть народное единство. У 35% противоположное мнение (данные ВЦИОМ 2023 года).

В 1996 году День Великой Октябрьской социалистической революции переименовали в День согласия и примирения «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества». В таком виде он просуществовал до 2004 года. Начиная с 2005 года, 7 ноября перестало быть красным днем календаря.

Еще ранее, в 1995 году 7 ноября стало памятной датой, официальное полное название даты: День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Это не государственный праздник и не выходной.