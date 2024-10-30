НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Фицо счел вздором версию о подрыве «Северных потоков» украинцами

Источник:
ТАСС
460 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: eu2016sk / Public Domain Dedication (CC0)

Версия о подрыве Северных потоков украинскими дайверами является вздором, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его [Северные потоки] взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — сказал Фицо в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Ведомство, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока». Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что их подрыв был произведен при поддержке США.

Еще по теме
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Украине предрекли потерю всей юго‑западной части Донбасса
Трамп за неделю до выборов вырвался вперед в ключевых штатах
Нострадамус и Ванга сделали пугающее предсказание на 2025 год
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
АвтоВАЗ выпустит совершенно новую «Ниву»
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.

DEMON01

Ну наконец то ,спасибо ВВП, надо брать.