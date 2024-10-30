Фицо счел вздором версию о подрыве «Северных потоков» украинцами

Версия о подрыве Северных потоков украинскими дайверами является вздором, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его [Северные потоки] взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — сказал Фицо в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Ведомство, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока». Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что их подрыв был произведен при поддержке США.