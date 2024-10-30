Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море вернулся домой

Путешественник Михаил Пичугин, выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море на надувном катамаране, вернулся домой, в Улан-Удэ.

Мужчина прибыл в Улан-Удэ утренним рейсом в среду, 30 октября. Его встретили друзья, родственники и замминистра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов, сообщил корреспондент ТАСС.

Пичугин выписался из больницы в Магадане 29 октября и летел в родной город с пересадкой в Москве.

«Некоторые лабораторные показатели у него снижены, в частности гемоглобин еще к норме не вернулся, — но с хорошей положительной динамикой», — прокомментировал РЕН ТВ состояние мужчины заведующий отделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправился на надувной лодке «Байкат 470» с Сахалина к Шантарским островам в начале августа. Катамаран попал в шторм, сбился с курса, связь была потеряна. 14 октября лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно «Ангел». Спутники Пичугина умерли от истощения.