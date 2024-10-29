Игра со смертью или культура смеха: за и против Хэллоуина

Хэллоуин — праздник с карнавалом, зловещей тыквой и игрой «сладость или гадость». Его отмечают 31 октября во многих странах. В России тоже готовятся к Хэллоуину: в магазинах появились тематические товары, в точках общепита — соответствующий декор. А депутаты вновь инициировали дискуссии на тему: что же делать с Хэллоуином? Какие есть за и против.

Хэллоуин восходит к древнему кельтскому празднику Самайн, который знаменовал конец сбора урожая. Люди зажигали костры и носили страшные маски, чтобы отпугнуть злых духов. Много позже он стал кануном христианского Дня всех святых. В XX века Хэллоуин получил широкое распространение на Западе и потерял религиозную подоплеку.

Теперь это маскарад, причем костюм необязательно должен быть связан с нечистью и выпрашиванием сладостей с фразой «trick or treat» (буквально — «проделка или угощение», в русском языке распространен перевод «сладость или гадость»). Знаменитый атрибут праздника — «светильник Джека». Это фонарь из тыквы со зловещей гримасой.

Заигрывание со смертью

Хеллоуин законодательно в РФ не запрещен, но регулярно критикуется православной церковью и депутатами, а после начала СВО его называют «вдвойне неуместным».

«Хеллоуин — абсолютно чуждый, навязанный нам извне праздник, который, по сути, выполняет функцию легитимации бесовского, злого начала в сознании людей <…> В плане социальном Хеллоуин — это инструмент интеграции нашего общества в пространство западного мира», — заявлял ТАСС епископ Луховицкий Евфимий в 2023 году.

По его мнению, «смерть, кровь и всевозможные ужасы» преподносятся как праздничное веселье, хотя для русской культуры смерть — глубоко сакральное понятие, с которым не шутят, заигрывание с ней «совершенно неприемлемо, по сути, табуировано».

Жители США в 2024 году потратят на Хэллоуин 11,6 миллиарда долларов: по 3,8 миллиарда на декорации и костюмы, 3,5 миллиарда — на сладости, 0,5 миллиарда — на открытки.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев в этом году назвал главной проблемой Хэллоуина то, что он транслирует иностранные и враждебные смыслы, которые впитывает молодежь, не уточнив какие именно. Но вместо запрета он предложил «ипортозаместить» праздник, сохранив мистическую и зловещую атрибутику, только с русским духом.

«Например, условная "Ночь таинственных историй", которая вместо западных символов будет популяризировать наши собственные, например, легендарные мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариты" Булгакова и другие великие произведения, которые пугают, но заставляют думать», — писал Чернышев в телеграм-канале.

Его однопартиец Ярослав Нилов в прошлом году предлагал на замену Хеллоуину День жутких сказок и историй. Тогда удастся отказаться от западных веяний, и сохранить «привычное многим веселье». А в некоторых регионах России отмечали «тыквенный спас».

Полезный праздник

«Праздник позволяет начать говорить с детьми о жизни и смерти. Ребята в возрасте 5–6 лет осознают реальность смерти и начинают задавать вопросы, от которых взрослые часто отмахиваются», — отмечала психолог Александра Дорофеева в материале для Skillbox.

По ее мнению, умалчивание темы только усиливает тревогу ребенка и пугает тем, что не с кем поговорить. В «в пространстве Хэллоуина можно обсудить смерть в безопасной форме и дать понять, что вы готовы идти на контакт даже по такой щекотливой теме».

Психолог уверяет, что демонстрация страшных образов в смешном виде будет меньше пугать ребенка.

Исследователи видят сходство в праздновании славянских Святок и Хэллоуина. Это переодевания, поминовение умерших, гадания, дарение подарков и обходы дворов детьми.

Религиовед, главный редактор издания «ПостНаука» Ивар Максутов высказал мнение, что Хеллоуин полезен для любой культуры, так как снимает социальное напряжение. К тому же у него нет ярко выраженного западного окраса.

По его мнению, в России против Хэллоуина высказываются, потому что у нас нет нормальной «смеховой культуры». Люди не понимают, что такое комическое. Комические формы маргинализированы, поэтому сложно представить, чтобы власть и общество могли бы спокойно эти формы принимать.

«Они существовали в дореволюционной и даже в позднесоветской культуре. В современной России мы пережили ренессанс в 90-е, а в нулевые смеховая культура стала зажиматься», — пояснил Максутов изданию «Бизнес Online».