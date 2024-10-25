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Почему пластиковые окна запотевают

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты утверждают, что запотевать могут даже качественные пластиковые окна. Конденсат внутри стеклопакета образовывается по нескольким причинам.

Конденсат в окнах появляется из-за разницы температур на улице и в квартире. Поэтому это явление характерно для холодов — с осени по весну. 

Запотевают стеклопакеты по трем основным причинам: неправильном монтаже, некачественным фурнитуре и утеплителю, высокой влажности в помещении.

Мастера при монтаже окна могли сделать слишком широкие водоотводящие отверстия или не утеплили зазоры между профилем и стеной. Могут быть также не утеплены откосы: из-за этого само окно постоянно холодное, и на нем конденсируется влага. Эти недочеты устранит исправление брака в работе монтажников.

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Дешевая фурнитура на окнах со временем перестает обеспечивать нужную герметичность. Уплотнитель также через несколько лет изнашивается. Для решения проблемы здесь достаточно заменить комплектующие.

Высокая влажность в помещении может быть из-за плохой работы вентиляции. В данном случае эксперты рекомендуют почаще проветривать квартиру — это снизит вероятность появления конденсата.

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