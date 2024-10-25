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Как перевести пластиковые окна в зимний режим

Источник:
Sibnet.ru
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Конструкция пластиковых окон предусматривает переключение фурнитуры на зимний режим. Створки плотнее прижимаются и не попускают холод. При этом отрегулировать окна на зиму или лето можно самостоятельно.
Настройка пластиковых окон
Фото: © Sibnet.ru

Системой «зима-лето» оснащены практически все современные пластиковые окна, даже установленные 20 лет назад. Фурнитура позволяет менять степень прижатия створок к раме. Если прижатие максимальное — это зимний режим.

Такой режим обеспечивает герметичность помещения, исключая образование каких-либо сквозняков и проникновение холодного воздуха. Но максимальное прижатие сокращает срок службы уплотнителей, поэтому на окнах предусмотрен щадящий летний режим.

Настройка окна

Чтобы узнать какой режим установлен на окне, нужно найти торчащие круглые детали (цапфы или эксцентрики), расположенные на боковой стороне створки. Они имеют овальную или круглую форму с меткой.

Цапфы находятся не только с боковой стороны окна, но также сверху и снизу. В зависимости от размеров створки устанавливают разное количество цапф для равномерного прижима по всему контуру. Для правильной настройки нужно отрегулировать их все.

Настройка пластиковых окон
Цапфа направлена на улицу, значит, на окне установлен летний режим
Фото: © Sibnet.ru

Если это круглая цапфа, то нужно посмотреть куда направлена метка на ней. Если на улицу, то установлен летний режим, если внутрь помещения — режим зимний, если вверх или вниз — промежуточный режим.

Настройка пластиковых окон
Цапфа направлена внутрь помещения, значит, на окне установлен зимний режим
Фото: © Sibnet.ru

На овальных цапфах меток нет. Нужно ориентироваться по положению цапфы. Если она стоит вертикально, то установлен летний режим, если горизонтально — зимний, если диагонально — промежуточный.

Настройка пластиковых окон
Зимний режим на окне устанавливается поворотом цапфы
Фото: © Sibnet.ru

Для того, чтобы перевести окно в зимний режим, потребуется инструмент. Обычно это шестигранник 4 миллиметра, реже — Torx T15 («звездочка»). Если цапфа овальная, потребуется гаечный ключ на «11» или пассатижи.

Цапфы следует провернуть в нужное положение по часовой стрелке. Они, как правило, сидят довольно туго, поэтому для их поворота потребуется приложить усилие.

Проверка прижатия

После переключения режима не лишним будет убедиться в достаточной плотности прижима. Это можно сделать с помощью листка бумаги. Его нужно зажать между рамой и закрытой створкой. Если прижим нормальный, листок должен вытягиваться с усилием или порваться.

С наступлением тепла окна нужно вернуть в летний режим, иначе уплотнительная резинка может со временем потерять эластичность.

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Домострой #Быт #Потребитель
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