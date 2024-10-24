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Что и как перчить черным перцем

Источник:
Sibnet.ru
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Черный перец
Фото: © ru.freepik.com

Черный перец дает блюдам пряность и аромат и даже вырабатывает гормон удовольствия дофамин. Есть несколько правил, как перчить, чтобы еда доставляла удовольствие.

«В каких блюдах хорош черный перец? Буквально во всех — запишите сюда все холодные и горячие закуски, супы, основные блюда и гарниры, перцу найдется применение даже в некоторых напитках (вроде глинтвейна)», — отметил повар Алексей Онегин в блоге.

По его словам, главный секрет черного перца — он стремительно теряет аромат, будучи размолотым.

«Фабричный молотый перец лучше отправить на свалку истории, а горошины дробить непосредственно перед использованием — для этого хороши ступка с пестиком или специальная мельничка, но можно обойтись и обычной скалкой», — посоветовал повар.

В слове «перчить» допускается два ударения: «пЕрчить» и «перчИть», при этом первый вариант — более предпочтительный.

Еще одна особенность — черный перец не нужно перегревать. Например, многие маринуют стейк заранее: солят, перчат, оставляют на некоторое время.

«От больших температур перец горит, превращается в не то, что нужно, ему требуется небольшая температура. Поэтому перчить блюдо лучше в финале», — объяснил шеф-повар Иван Ефимов в интервью радио Sputnik.

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Жизнь #Еда #Кухня
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