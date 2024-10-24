Загадочный звездный поток нашли в Млечном Пути

Необычную группу звезд нашли астрономы в нашей галактике Млечный Путь. Их более 80, ученые считают, что они прибыли из другой галактики.

Скорее всего, это остатки карликовой галактики, которую Млечный Путь «поглотил» в далеком прошлом. Подобное явление в космосе известно как звездный поток — небольшое скопление не входит в структуру галактических рукавов, а вращается вокруг центра Млечного Пути по собственной орбите.

Обнаруженный звездный поток интересен тем, что входящие в его состав звезды ровесники Млечного Пути, им больше 12 миллиардов лет, пишет Phys.org. Анализ показал, что участники этой группы заметно отличаются от остальных в галактике по своему химическому составу.

Необычный звездный поток назвали Икаром в честь персонажа мифов Древней Греции. По легенде, этот герой погиб после того, как подлетел слишком близко к Солнцу. По мнению астрономов, аналогичным образом погибла маленькая галактика-прародительница этого скопление — она оказалась слишком близко к Млечному Пути.