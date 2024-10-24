НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Загадочный звездный поток нашли в Млечном Пути

Источник:
Sibnet.ru
241 1

Необычную группу звезд нашли астрономы в нашей галактике Млечный Путь. Их более 80, ученые считают, что они прибыли из другой галактики.

Скорее всего, это остатки карликовой галактики, которую Млечный Путь «поглотил» в далеком прошлом. Подобное явление в космосе известно как звездный поток — небольшое скопление не входит в структуру галактических рукавов, а вращается вокруг центра Млечного Пути по собственной орбите.

Обнаруженный звездный поток интересен тем, что входящие в его состав звезды ровесники Млечного Пути, им больше 12 миллиардов лет, пишет Phys.org. Анализ показал, что участники этой группы заметно отличаются от остальных в галактике по своему химическому составу.

Необычный звездный поток назвали Икаром в честь персонажа мифов Древней Греции. По легенде, этот герой погиб после того, как подлетел слишком близко к Солнцу. По мнению астрономов, аналогичным образом погибла маленькая галактика-прародительница этого скопление — она оказалась слишком близко к Млечному Пути.

Проверка адреса на оптику
Тема: Человек и космос
Падение метеорита поспособствовало расцвету жизни на Земле
Метеорный поток Ориониды достигнет максимума
Астрономы обнаружили загадочные объекты из древнего прошлого
Россияне увидят самую большую Суперлуну
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Си Цзиньпин призвал армию Китая приготовиться к войне
Россия стала четвертой в мире экономикой
Обсуждение (1)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
28
Россия стала четвертой в мире экономикой
28
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
26
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС