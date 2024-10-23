Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

Использование доллара в качестве оружия является большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС. Трансляция мероприятия велась на Rutube.

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время мероприятия заявила, что геополитическая ситуация в мире усложняется тем, что доллар «используется как оружие для изменения условий жизни населения». Путин с ней согласился.

«Это так. На самом деле думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара <…> как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности», — сказал российский президент.

Путин добавил, что Россия не отказывается и не борется с долларом, однако ей «не дают с ним работать». Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы», — подчеркнул он.