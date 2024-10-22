Глюкозу оштрафовали из-за наркотического опьянения в аэропорту

Мировой суд оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) за употребление наркотических веществ, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции городов Москвы.

Сотрудник полиции в зале аэропорта Шереметьево заметил, что Глюкоза находилась в неадекватном состоянии. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Артистка была привлечена к административной ответственности по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств). Ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

По данным источника телеграм-канала Shot, артистка прилетела в московский аэропорт Шереметьево в ночь на понедельник, из самолета исполнительница вышла в невменяемом состоянии. Ее лицо было искривлено.

Глюкоза в конце июля на концерте в Красноярске не попадала в ноты, отпускала пошлые намеки и трогала себя за интимные места. Позже она объяснила состояние тем, что после смерти бабушки ей прописали снотворное и антидепрессанты.