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Глюкозу оштрафовали из-за наркотического опьянения в аэропорту

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Глюкоза
Фото: © телеграм-канал Glukoza

Мировой суд оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) за употребление наркотических веществ, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции городов Москвы.

Сотрудник полиции в зале аэропорта Шереметьево заметил, что Глюкоза находилась в неадекватном состоянии. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Артистка была привлечена к административной ответственности по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств). Ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

По данным источника телеграм-канала Shot, артистка прилетела в московский аэропорт Шереметьево в ночь на понедельник, из самолета исполнительница вышла в невменяемом состоянии. Ее лицо было искривлено.

Глюкоза в конце июля на концерте в Красноярске не попадала в ноты, отпускала пошлые намеки и трогала себя за интимные места. Позже она объяснила состояние тем, что после смерти бабушки ей прописали снотворное и антидепрессанты.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия
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Топ комментариев

mosquito__2010

если они чё то мы как выскочим как выпрыгнем ... европейцы и в частности поляки это стадо закомплексованных...

Asd10

Мне кажется, что им очень страшно. Ведь за пакости карма наказывает.

nicollaich

Плохо, когда нет мозга у поляка.

Asd10

5 лет практической хирургии с 91 по 96 , а потом 27 лет кабинетной работы с бумажками. Че та не хотелось...