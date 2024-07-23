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Глюкоза объяснила поведение на концерте в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Глюкозы

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) объяснила свое неадекватное поведение на концерте в Красноярске. Она отрицает, что была пьяна или под запрещенными веществами.

Глюкоза объяснила, что последний месяц для нее оказался очень сложный — у нее умерла бабушка, а вдобавок на нее начал «охоту» бывший продюсер. Артистка не могла справиться сама и обратилась за помощью.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — поделилась певица.

Подробности скандала с Глюкозой в Красноярске

Певица отметила, что кому-то шоу в Красноярске все равно понравилось. Но перед зрителями все же извинилась.

«Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — написала она.

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pepelmetal

Какое у тебя сальце в головушке

physx

Мы как Фарион не запрещаем другие языки в стране, другую культуру и тд, но мы нацисты?!. Иди лечись!..

pepelmetal

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Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты