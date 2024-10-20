Украина не сумела предотвратить зимний энергетический коллапс

Украина из-за политических распрей упустила драгоценное время на подготовку к зиме. Только с марта по июль 2024 года страна потеряла девять гигаватт генерирующих мощностей, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Несколько высших чиновников, занимавшихся ремонтом энергосистемы и ее защите от российских атак, были уволены или ушли в отставку без объективных причин. Жизненно важные решения неоднократно откладывались по политическим соображениям, рассказали изданию источники.

«Это ужасно! Ситуация с энергоснабжением становится все более шаткой», — заявила депутат Верховной рады от оппозиции и член комитета по энергетике Инна Совсун.

Эксперты выразили тревогу по поводу коррупции — «давнего бича всей Украины». На укрепление и развитие энергетической сети были выделены огромные средства.

Международное энергетическое агентство ранее сообщило, что дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь как минимум 6 гигаватт — трети от необходимого.