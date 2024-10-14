Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк еще в 2023 году, рассказал в интервью газете Times сержант 79-й бригады украинских войск с позывным «Кузнец».

По его словам, последние мотивированные новобранцы пришли в его часть в прошлом году. Сейчас почти все новички — мужчины старше 35 лет с хроническими заболеваниями, мотивация воевать у них отсутствует.

Сержант ВСУ также посетовал, что базовое обучение, которое получают украинские новобранцы перед отправкой на фронт, малополезно на современном поле боя.

Дело в том, что значительная часть этого курса основана на теории, разработанной членами НАТО десятилетия назад — до изобретения FPV-дронов и планирующих бомб.