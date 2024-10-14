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Hogwarts Legacy получит режиссерскую версию

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Hogwarts Legacy получит режиссерскую версию, ее выход запланирован до релиза уже подтвержденного сиквела, рассказал инсайдер Том Хендерсон.

Версия Hogwarts Legacy Definitive Edition будет платной и предложит геймерам около 1015 часов дополнительного контента — новый сюжетный и побочные квесты, активности, облики, пишет издание Insider Gaming.

Выход Hogwarts Legacy Definitive Edition запланирован на 2025 год. Хендерсон уточнил, что релиз режиссерской версии популярной игры призван сгладить эффект от провала кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League.

Hogwarts Legacy вышла в феврале прошлого года на ПК, а также PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра стала самой продаваемой в 2023 году по всему миру, всего было реализовано более 24 миллионов копий.

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Игры #Экшены
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