Морозы из двузначных чисел придут в Сибирь

Морозные ночи прогнозируются в регионах Сибири в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До двузначных (чисел) будут морозы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

В начале недели на юге Красноярского края, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае температура может быть от минус 4 до минус 10 градусов.

Днем в сибирских регионах будет от 0 до плюс 5 градусов. Сильный снегопад пройдет на юге Красноярского края и в Хакасии, на дорогах ожидается гололедица.

Морозные ночи прогнозируются в Бурятии и Забайкальском крае — от минус 7 до минус 13 градусов.