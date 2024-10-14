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Морозы из двузначных чисел придут в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Морозные ночи прогнозируются в регионах Сибири в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До двузначных (чисел) будут морозы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

В начале недели на юге Красноярского края, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае температура может быть от минус 4 до минус 10 градусов.

Днем в сибирских регионах будет от 0 до плюс 5 градусов. Сильный снегопад пройдет на юге Красноярского края и в Хакасии, на дорогах ожидается гололедица.

Морозные ночи прогнозируются в Бурятии и Забайкальском крае — от минус 7 до минус 13 градусов.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Томск #Омск #Алтайский край
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