Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией, он предусматривает уступку территорий, находящихся под контролем российских военных.

Киев считает, что поддержка со стороны западных стран будет постепенно сокращаться вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

При этом перспектива мирного урегулирования конфликта становится привлекательнее на фоне неудач украинской армии и тяжелых условий для граждан Украины, половина энергетической инфраструктуры которой разрушена.

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе встреч с западными коллегами на сессии Генассамблеи ООН допустил возможность переговоров Украины с Россией на принципах «земля в обмен на безопасность».

Такой сценарий предполагает, что Киев получит «значимые гарантии безопасности» от западных союзников, а в обмен на это согласится с тем, что Россия сохранит фактический контроль над некоторыми территориями, которые Запад считает украинскими.