Разработан проект нового российского авианосца

Концептуальный проект нового авианосца разработали в России, его планируется использовать при положительном решении о строительстве такого корабля, сообщил гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко.

Помимо специалистов центра в этой работе были задействованы руководство Военно-морского флота и его научно-исследовательские организации, в частности Невское проектно-конструкторское бюро, уточнил Савченко в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что в ходе разработки проекта была проанализирован опыт Индии и Китая, которые начинали строительство авианесущих кораблей с помощью России. Савченко также подчеркнул, что время новых российских авианосцев еще придет.

«В процессе аванпроектирования мы встречались со многими военными и экспертами, которые говорили, что современный ВМФ без авианесущей составляющей не в состоянии выполнить все поставленные задачи», — сказал специалист.

В настоящее время в состав российского флота входит единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», он находится в ремонте с 2018 года.