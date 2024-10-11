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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разработан проект нового российского авианосца

Источник:
Sibnet.ru
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Концептуальный проект нового авианосца разработали в России, его планируется использовать при положительном решении о строительстве такого корабля, сообщил гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко.

Помимо специалистов центра в этой работе были задействованы руководство Военно-морского флота и его научно-исследовательские организации, в частности Невское проектно-конструкторское бюро, уточнил Савченко в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что в ходе разработки проекта была проанализирован опыт Индии и Китая, которые начинали строительство авианесущих кораблей с помощью России. Савченко также подчеркнул, что время новых российских авианосцев еще придет.

«В процессе аванпроектирования мы встречались со многими военными и экспертами, которые говорили, что современный ВМФ без авианесущей составляющей не в состоянии выполнить все поставленные задачи», — сказал специалист.

В настоящее время в состав российского флота входит единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», он находится в ремонте с 2018 года.

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