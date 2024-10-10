НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые оценили степень загрязнения Оби микропластиком

Источник:
Sibnet.ru
258 0
Берега Оби
Фото: © Sibnet.ru

Сибирские исследователи оценили содержание микропластика в песке трех пляжей Новосибирска, а также определили главный источник загрязнения.

Микропластик опасен тем, что может наносить механические повреждения мелким живым существам. А при взаимодействии с другими зазрязнителями создает вещества с долговременной стойкостью и токсичными свойствами.

«По сравнению с другими речными системами, уровень загрязнения Оби оказался довольно низок», — говорится в материале официального издания СО РАН «Наука в Сибири», посвященного совместной работе ученых из Новосибирска, Томска и Владивостока.

Ученые отобрали пробы на трех участках в верховьях реки Обь: один находился в черте Новосибирска, второй возле поселка Кудряшовский, а последний в районе поселка Мочище. В береговых грунтах Оби оказалось сравнительно немного микропластика – в среднем 0,67 единиц на килограмм. Для сравнения, на Куршской косе в Балтийском море этот показатель равен в среднем 46 единицам.

Небольшие показатели могут быть связаны с тем, что Западная Сибирь является труднодоступной территорией, и за исключением Новосибирска, Барнаула, Сургута и некоторых других городов она мало населена, особенно по сравнению с речными системами в более урбанизированных регионах мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеожиданные частицы обнаружены в пенисе

Больше всего в образцах содержится полиэтилена, из него состоят пакеты, пленки, различная упаковка. На втором месте был полипропилен — из него изготавливают пищевые контейнеры. В одном из образцов было много полистирола, из него делают контейнеры, используют в строительстве.

Главный источник микропластика — очистные сооружения, которые его концентрируют. Ученые обнаружили больше частиц на участке ниже по течению от стока Новосибирской станции очистки сточных вод. Еще одна причина — мусор на берегу.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Уникальный петроглиф с всадником на лосе нашли в Красноярском крае
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Живых микробов нашли в камне возрастом 2 млрд лет
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

Nik3316

"Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель...

pepelmetal

Ай молодцы, 26 числа выезжаю, парням ещё партию квадриков повезу