Ученые оценили степень загрязнения Оби микропластиком

Сибирские исследователи оценили содержание микропластика в песке трех пляжей Новосибирска, а также определили главный источник загрязнения.

Микропластик опасен тем, что может наносить механические повреждения мелким живым существам. А при взаимодействии с другими зазрязнителями создает вещества с долговременной стойкостью и токсичными свойствами.

«По сравнению с другими речными системами, уровень загрязнения Оби оказался довольно низок», — говорится в материале официального издания СО РАН «Наука в Сибири», посвященного совместной работе ученых из Новосибирска, Томска и Владивостока.

Ученые отобрали пробы на трех участках в верховьях реки Обь: один находился в черте Новосибирска, второй возле поселка Кудряшовский, а последний в районе поселка Мочище. В береговых грунтах Оби оказалось сравнительно немного микропластика – в среднем 0,67 единиц на килограмм. Для сравнения, на Куршской косе в Балтийском море этот показатель равен в среднем 46 единицам.

Небольшие показатели могут быть связаны с тем, что Западная Сибирь является труднодоступной территорией, и за исключением Новосибирска, Барнаула, Сургута и некоторых других городов она мало населена, особенно по сравнению с речными системами в более урбанизированных регионах мира.

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Больше всего в образцах содержится полиэтилена, из него состоят пакеты, пленки, различная упаковка. На втором месте был полипропилен — из него изготавливают пищевые контейнеры. В одном из образцов было много полистирола, из него делают контейнеры, используют в строительстве.

Главный источник микропластика — очистные сооружения, которые его концентрируют. Ученые обнаружили больше частиц на участке ниже по течению от стока Новосибирской станции очистки сточных вод. Еще одна причина — мусор на берегу.