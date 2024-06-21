НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Обнаружены неожиданные частицы в человеческом пенисе

Источник:
Sibnet.ru
539 2

Семь различных видов микропластика впервые обнаружены в человеческих пенисах, это может объяснить проблемы мужчин с эрекцией.

Образцы тканей пяти мужчин получили во время операций по лечению у них эректильной дисфункции с августа по сентябрь 2023 года. Микропластик был обнаружен у четверых, сообщается в работе, опубликованной в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Было найдено семь различных типов микропластика, наиболее распространенными из которых оказались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП). Эти материалы используются в упаковке для продуктов питания и напитков, а также в других предметах повседневного пользования.

«Для эрекции необходимы хорошие гормоны, нервы, кровоснабжение и хорошая гладкомышечная ткань. Мы обнаружили, что микропластик присутствует в гладкой мускулатуре пениса. Все, что мы знаем, — он не должен там находиться, и мы подозреваем, что это может приводить к дисфункции гладкой мускулатуры», — цитирует The Guardian одного из авторов исследования Ранджита Рамасами.

Ученые собираются выяснить, действительно ли микропластик связан с эректильной дисфункцией. Пока они рекомендовали ограничить потребление еды и напитков из пластиковых контейнеров и бутылок.

Еще по теме
Диетолог рассказал о самом вредном пиве
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Госдума защитила несмышленых детей от вреда энергетиков
Стало известно число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
Ряд ключевых стран не подписали коммюнике саммита по Украине
Зеленский назвал условие для немедленных переговоров с Россией
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
62
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
61
Япония ввела новый пакет санкций против России
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
25
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте
25
Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира