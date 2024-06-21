Обнаружены неожиданные частицы в человеческом пенисе

Семь различных видов микропластика впервые обнаружены в человеческих пенисах, это может объяснить проблемы мужчин с эрекцией.

Образцы тканей пяти мужчин получили во время операций по лечению у них эректильной дисфункции с августа по сентябрь 2023 года. Микропластик был обнаружен у четверых, сообщается в работе, опубликованной в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Было найдено семь различных типов микропластика, наиболее распространенными из которых оказались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП). Эти материалы используются в упаковке для продуктов питания и напитков, а также в других предметах повседневного пользования.

«Для эрекции необходимы хорошие гормоны, нервы, кровоснабжение и хорошая гладкомышечная ткань. Мы обнаружили, что микропластик присутствует в гладкой мускулатуре пениса. Все, что мы знаем, — он не должен там находиться, и мы подозреваем, что это может приводить к дисфункции гладкой мускулатуры», — цитирует The Guardian одного из авторов исследования Ранджита Рамасами.

Ученые собираются выяснить, действительно ли микропластик связан с эректильной дисфункцией. Пока они рекомендовали ограничить потребление еды и напитков из пластиковых контейнеров и бутылок.