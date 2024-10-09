Самый громкий скандал США: за что арестовали музыканта P. Diddy

Скандал вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс), арестованного по обвинению в насилии и торговле людьми, приобрел новый поворот. В шумиху оказались втянуты именитые артисты, а Комбсу приписывают убийства и педофилию.

P. Diddy начал карьеру в начале 1990-х, сейчас музыканту 54 года. Кроме собственной успешной карьеры, он продюсировал многих звезд. В 2022 году Forbes признал его самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z, с доходом в 1 миллиард долларов.

Скандальная история P. Diddy началась несколько недель назад. 17 сентября его арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции.

Вечеринки freak-offs

Основное обвинение касалось организации вечеринок под названием freak-offs. На них приглашались знаменитости, в числе которых Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Уилл Смит, Брюс Уиллис, Дженнифер Лопес, семья Кардашьян, Джей Зи, Бейонсе, Джастин Бибер, Ашер, принц Гарри и многие другие.

Вечеринки были с «двойным дном». По версии обвинителей, они начинались как обычные мероприятия с развлечениями и даже благотворительными сборами.

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Ночью начиналась вторая «секретная» часть, где организатор заставлял одурманенных наркотиками секс-работников удовлетворять гостей.

Кроме этого, P. Diddy якобы регулярно снимал происходящее на видео, чтобы в дальнейшем иметь компромат на участников вечеринки, среди которых было много влиятельных представителей шоу-бизнеса.

Известно, что более 100 человек собираются подать иски против рэпера о сексуализированном насилии. Как минимум 25 предполагаемых жертв могли быть несовершеннолетними.

Несовершеннолетние подопечные

Большое внимание приковано к истории отношений P. Diddy с Джастином Бибером — на момент их знакомства юному певцу было всего 15 лет. Считают, что он мог стать одной из жертв рэпера и его скандальных вечеринок.

В индустрию и «под крыло» рэпера его привел Ашер, который сам был протеже P. Diddy. Джастин быстро стал одним из любимцев рэпера, который начал продвигать Бибера, участвовал Джастин и в тех самых вечеринках, которые сейчас привлекли внимание федералов.

В Сети есть видео, на которых рэпер, обнимая подростка, говорит о том, что в следующие 48 часов они «оторвутся по полной». Еще на одном жутком ролике с вечеринки несовершеннолетний Джастин стоит на коленях перед P. Diddy и явно находится в неадекватном состоянии.

Показательно, что со временем Джастин Бибер перестал общаться с P. Diddy. А с Ашером он отказался выступить вместе на «Суперкубке». Фанаты считают, что в творчестве Бибера есть отсылки к шокирующим вечеринкам — например, в клипе Yummi.

Теории заговора

Арест P. Diddy и первые опубликованные подробности обвинений вызвали волну обсуждения. Поскольку в скандал оказалось втянуто большое число звезд, у пользователей Сети появились теории. Многие выстроили взаимосвязь между событиями в Голливуде и действиями рэпера. Дошло до того, что ему приписывают громкие убийства.

Теория №1

Одной из первых теорий стало участие рэпера в убийстве Тупака Шакура (2Pac). Diddy с 1990-х владел лейблом Bad Boy Record, на котором выпускались такие легенды хип-хопа, как The Notorious B.I.G., Faith Evans и Mase.

Тупак сильно конфликтовал с The Notorious B.I.G. — сначала только в текстах, но затем и в реальности. Шакура застрелили в автомобиле в 1996 году, а Бигги годом позже и практически таким же образом, при этом оба преступления раскрыть фактически не удалось.

Теория №2

Другая популярнейшая теория заговора утверждает, что одни из ближайших друзей P. Diddy — рэпер и продюсер Jay-Z и его жена Бейонсе — не просто покрывали весь разврат рэпера, а втроем владели практически всем американским шоу-бизнесом.

Одним из главных источников конспирологии о связи Jay-Z, Бейонсе и Дидди, стал трек She Knows рэпера J. Cole, где музыкант намекает на мрачную роль «королевы Би» в музыкальной индустрии.

Кроме этого, J. Cole перечислил погибших звезд — певиц Алию и Лизу Лопес (Left Eye из группы TLC, погибла в ДТП), а также самого Майкла Джексона. Таким образом, артист намекнул на связь убийств с P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе.

Согласно догадкам пользователей Сети, популярных певиц «убрали», потому что только после их смерти смогла засиять звезда Бейонсе, которую раскручивали Jay-Z и Diddy.

Теория №3

Самая реалистичная теория заговора, существующая в связи с делом P. Diddy — что вся история всплыла на поверхность, чтобы отвлечь американцев от грядущих выборов президента.

Вторая задача скандала — набросить тень недоверия на партию демократов. Ведь P. Diddy слишком активно общался с бывшим президентом Бараком Обамой и главными «культурными» пропагандистами партии — Бейонсе и Jay-Z.