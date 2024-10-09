Захарова высказалась о скандале с рэпером P. Diddy

Власти США не могли не знать о преступлениях рэпера P. Diddy (Шона Комбса), обвиняемого в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», — сказала Захарова в интервью RT.

По ее словам, на фоне происходящих в мире событий жителям России, Китая и других стран необходимо сформировать «иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры».

Захарова призвала власти Соединенных Штатов разобраться с преступной группировкой «вурдалаков», которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей.

«Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, все это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей. И это все в стране, напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме, все это — вокруг детей, которых насиловали и растлевали», — отметила Захарова.

P. Diddy арестовали 17 сентября, он обвиняется в секс-торговле людьми, рэкете и перевозке с целью вовлечения в проституцию. Газета Los Angeles Times писала, что 120 человек подали иски против него с обвинением в сексуальном насилии. P. Diddy не признал себя виновным и отрицает какие-либо правонарушения.