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Американского рэпера P. Diddy обвинили в насилии и торговле людьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Reckless Dream Photography / CC BY 2.0

Американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) арестован в Нью-Йорке по обвинению в насилии и торговле людьми.

P.Diddy арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. По каким именно статьям обвиняют рэпера, неизвестно. Предположительно, музыканта обвиняют в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Адвокат артиста сообщил The New York Times, что музыкант сотрудничал со следствием и приехал в город в ожидании обвинения, он не признает вину и считает обвинения сфабрикованными.

P. Diddy начал карьеру в начале 1990-х, сейчас музыканту 54 года. Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997 год) и «Shake Ya Tailfeather» (2004 год).

В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z (1,5 миллиарда).

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