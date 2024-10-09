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Растворимый кофе назвали опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Регулярное употребление растворимого и пакетированного кофе значительно повышает риск развития заболеваний ЖКТ, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

«Высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе», — цитируют биолога «Известия».

Созыкин уточнил, что в растворимом кофе при биохимическом анализе нашли важные недостатки. В частности, там могут быть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. Кофе «три в одном» состоит в основном из сахара, различных растительных добавок, ароматизаторов и красителей.

Эксперт при этом подчеркнул, что качественный растворимый кофе может принести пользу организму. Такой напиток делают с помощью высокотемпературного и низкотемпературного методов. Кофейные зерна проходят этап обжарки или высушивания.

В процессе выделяются эфирные масла — мощные антиоксиданты, которые могут снижать окислительный стресс организма и бороться со свободными радикалами, образующимися в процессе неправильного обмена веществ.

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Egorka72

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olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

Удавиков

мда, политикум всё глупее и глупее